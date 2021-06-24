Сотрудники московских организаций, которых отстранят от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19, не будут получать зарплату за тот период, пока они не работают. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в российской столице.



Время отстранения от работы не включается в трудовой стаж, а значит, не учитывается при оформлении оплачиваемого отпуска. Этот период будет считаться отсутствием на рабочем месте по неуважительной причине.

Отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от обязательной вакцинации, установленной столичным управлением Роспотребнадзора, позволяет действующее законодательство, утверждают чиновники.

Если работник не захочет оформлять письменный отказ от прививки, организация должна будет зафиксировать это с помощью акта. Работодатель обязан отстранить от работы отказавшегося от вакцинации работника, заявили в оперштабе. По закону такому сотруднику не положен перевод на удалённый режим, однако этот вопрос может быть решён индивидуально.

В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Это произошло на фоне низкого числа вакцинированных в стране. 16 июня власти Москвы, а следом и ряда других российских регионов объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг , транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников, том числе работающих дистанционно.

До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 августа — вторым.

Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявляет, что выступает против обязательной иммунизации. Однако одновременно поддерживает действия региональных властей. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".