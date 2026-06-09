В России могут разблокировать платформу Roblox

Минцифры России и Роскомнадзор заявили, что получили от платформы Roblox гарантии соблюдения российского законодательства и обратились в правоохранительные органы с предложением разблокировать сервис на территории страны. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минцифры.

"Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей", - говорится в сообщении министерства.

В Минцифры заявили, что в июне Roblox будет ограничивать доступ к играм по возрасту и будет бороться с распространением "вредного" для детей контента.

Платформу Roblox заблокировали в России в начале декабря 2025 года за пропаганду экстремистской деятельности и ЛГБТ-тематики. Против блокировки выступала известная доносами на критиков властей глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, заявив, что ей поступают многочисленные жалобы от детей и подростков - целевой аудитории платформы.

В Томске 14 декабря прошел пикет против блокировки Roblox.

Через несколько дней после блокировки представители Roblox подтвердили, что взаимодействуют с Роскомнадзором.