Roblox подтвердил переговоры о разблокировке платформы в России

Представители игровой платформы Roblox подтвердили, что взаимодействуют с Роскомнадзором для будущей разблокировки платформы на территории страны. Они сообщили о готовности ограничить возможность общения для российских пользователей и усилить модерацию.

Ранее Роскомнадзор заявил, что сотрудники Roblox обратились с заявлением о готовности удалить "деструктивную и опасную информацию" и пресечь "преступные действия и коммуникации пользователей на платформе".

"Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети "Интернет", то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство", – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Платформу Roblox заблокировали в России в начале декабря за пропаганду экстремистской деятельности и ЛГБТ-тематики. Известная доносами на критиков властей в интернете глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина вскоре после блокировки заявила, что ей поступают многочисленные жалобы от детей и подростков (около 40% игроков в Roblox во всем мире младше 13 лет), и некоторые даже говорят, что хотят из-за этого запрета уехать из России.

В Томске 14 декабря прошел согласованный пикет против блокировки платформы.