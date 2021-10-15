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В России началась перепись населения. Её трижды переносили

Многофункциональный центр по работе с документами (Иллюстративное фото)

В России 15 октября началась Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться еще в 2020 году, но трижды переносилась из-за пандемии. Впервые перепись будет цифровой - ответы сразу заносятся в электронном виде. В целом завершиться перепись 14 ноября, однако, в некоторых труднодоступных районах она продлиться до 20 декабря.

Принять участие в переписи можно тремя способами, в том числе онлайн на сайте госуслуг. Такая возможность предоставляется впервые. Кроме того, ответить на вопросы переписи можно будет переписчикам, которые будут ходить по домам, а также на переписных участках и в центрах "Мои документы". Все данные будут заноситься в электронном виде, что позволит значительно ускорить их обработку.

По закону участие в переписи населения является добровольным. В случае отсутствия людей дома в течение всего периода её проведения или же отказа людей сообщить сведения о себе, данные о них берутся из регистрации.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения станут известны в апреле, а окончательные — до конца 2022 года. Результаты "бумажной" переписи 2010 года были опубликованы только в конце 2013 года.

Всего в истории Российской империи, СССР и новой России было одиннадцать переписей населения. Первая прошла в 1897 году, последняя — в 2010-м. Две переписи были признаны несостоявшимися — в 1920 году (из-за Гражданской войны) и 1937-м (предположительно, ее результаты были засекречены, чтобы скрыть масштабы репрессий).

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