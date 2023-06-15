В России начался суд над 24 бывшими участниками украинского полка "Азов" 

В Ростове-на-Дону начался суд над 24 бывшими участниками украинского полка "Азов", сообщает "Коммерсантъ". Им вменяют участие в террористической организации, которой признан "Азов" в России, а также попытку насильственного захвата власти на территории так называемой Донецкой народной республики. Российские СМИ утверждают, что большинство подсудимых были взяты в плен или задержаны весной прошлого года в Мариуполе, и что они частично признали свою вину.

Утверждается также, что среди обвиняемых - девять женщин, четыре из них являлись в "Азове" поварами, ещё одна работала начальником продовольственного склада полка. Женщины заявили, что не занимались "террористической деятельностью" и ходатайствовали перед судом о замене меры пресечения в виде ареста на более мягкую. Несколько из них отметили, что дома их ждут малолетние дети. Несмотря на это, суд продлил всем обвиняемым содержание в СИЗО до 29 сентября.

Отмечается, что двое обвиняемых, Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский, ранее были переданы украинским властям в обмен на пленных россиян. Будут ли их судить заочно, или обвинения с них будут сняты в связи с обменом, на первом судебном заседании не обсуждалось.