Суды "ДНР" и "ЛНР" приговорили трёх украинцев к многолетним срокам

Верховные суды так называемых "ДНР" и "ЛНР" приговорили трёх украинцев, пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины, к многолетним срокам в колонии строгого режима на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России. Об этом сообщает "Новая газета – Европа" и сам Следственный комитет.

В сентябре прошлого года Россия объявила об аннексии Донецкой и Луганской областей Украины, которые она официально именует "ДНР" и "ЛНР" – по названиям возникших в 2014 году сепаратистских образований. Украина не признаёт легитимность созданных там судов и других органов управления. Судя по сообщению СК, приговор вынесен по статьям российского Уголовного кодекса.

Бывший боец полка "Азов" Владислав Шель получил 18,5 лет строгого режима, российское следствие обвинило его в стрельбе по мирному жителю Мариуполя. Ещё одного бывшего бойца "Азова" Виктора Похозея приговорили к 8,5 годам.

Правозащитник и журналист Максим Буткевич, который после начала российского вторжения вступил в ряды ВСУ, приговорён к 13 годам колонии, его обвинили в стрельбе из гранатомёта по жилому дому в Северодонецке. При этом издание "Ґрати" сообщает, что он попал в зону боевых действий спустя 10 дней после вменяемого ему в вину обстрела, а на момент обстрела находился в Киеве.

Суд признал Буткевича виновным в якобы "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". В сообщении СК России говорится, что Буткевич признал вину.

Буткевич - основатель украинского "Громадського радіо". Он попал в плен летом прошлого года в Луганской области, российские государственные СМИ публиковали видео его допроса, с тех пор о его судьбе не было известно.

В России в плену находятся тысячи украинцев, однако факты судов над пленными крайне редки. Ещё до аннексии "ДНР" и "ЛНР" там приговорили к смертной казни троих иностранцев, служивших в ВСУ, которых впоследствии обменяли.

Украина пока не комментировала приговоры "ДНР" и "ЛНР" своим гражданам.