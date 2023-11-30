Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Человек имеет право

Эпидемия, о которой помалкивают. Эфир в 21:05

тест на ВИЧ
тест на ВИЧ

Россия в лидерах по скорости распространения ВИЧ. Также в выпуске: возвращение госидеологии и АГС для мобилизованных

"ВИЧ стареет". Средний возраст новых пациентов — 40 лет.

Прописать особый путь. В Конституцию России предлагают вернуть идеологию.

Воевать не обязательно. Верховный суд РФ признал право мобилизованных на альтернативную гражданскую службу.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG