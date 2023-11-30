Эпидемия, о которой помалкивают. Эфир в 21:05

"ВИЧ стареет". Средний возраст новых пациентов — 40 лет.
Прописать особый путь. В Конституцию России предлагают вернуть идеологию.
Воевать не обязательно. Верховный суд РФ признал право мобилизованных на альтернативную гражданскую службу.
Россия в лидерах по скорости распространения ВИЧ. Также в выпуске: возвращение госидеологии и АГС для мобилизованных
"ВИЧ стареет". Средний возраст новых пациентов — 40 лет.
Прописать особый путь. В Конституцию России предлагают вернуть идеологию.
Воевать не обязательно. Верховный суд РФ признал право мобилизованных на альтернативную гражданскую службу.
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