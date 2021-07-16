В России новый антирекорд смертей от COVID-19

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 799 человек. Это – максимум с начала пандемии.



Начиная с 6 июля, в России ежедневно умирает более 700 заболевших COVID-19, а в последние четыре дня обновляются антирекорды смертности. Причиной роста смертности в июне чиновники называют штамм "дельта".

По данным оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии оценивается почти в 147 тысяч. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года в России, включая аннексированный Крым, умерли более 289 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти.

За сутки в России зафиксировали 25 704 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего в Москве – 5382.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 188 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли свыше четырёх миллионов человек. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм "дельта", который присутствует уже в 111 странах.

В Китае власти городов вводят жёсткие правила, по которым граждане, не сделавшие прививку от COVID-19, не смогут заходить в учебные заведения, больницы, здания вокзалов, торговые центры и другие общественные места.

В Мьянме назревает гуманитарная катастрофа из-за быстрого роста числа заболевших. Власти объявили о более четырёх тысячах новых заражений за сутки. Однако из-за практически отсутствующего тестирования, эти цифры не отражают реальность. После военного переворота в феврале система здравоохранения в стране перестала функционировать. Люди пытаются лечиться дома, самостоятельно покупая кислородные баллоны, несмотря на запреты властей. Ранее на этой неделе солдаты открыли огонь по людям, стоявшим в очереди для наполнения своих баллонов, передаёт "Би-би-си".