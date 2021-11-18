В России новый максимум смертей от COVID-19 за сутки – 1251

В России второй день подряд фиксируется суточный максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии. На утро 18 ноября, по информации оперативного штаба, умер 1251 пациент с коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1247 умерших. С начала ноября этот антирекорд обновляется в седьмой раз.

Заболели за последние сутки в России 37 374 человека. Общее число инфицированных превысило девять миллионов двести тысяч человек, умерли, по официальным данным, более 260 тысяч заболевших.

Независимые демографы считают, что официальные цифры следует умножать на три. Таким образом, общая смертность могла превысить 780 тысяч человек. Это больше населения 22 регионов России с учётом аннексированного Крыма.

В Москве суточная заболеваемость, согласно данным оперштаба, выросла на 37 процентов. За последние сутки выявили более четырёх тысяч новых случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 2966 новых заболевших. Три дня назад власти заявляли о снижении на 23 процента заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве за последнюю неделю.

Из-за пандемии в этом году отменили и традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце. Как сообщает РИА "Новости", в канун Нового года на канале "Карусель" покажут телеверсию "кремлёвской ёлки". В прошлом году новогодний спектакль из Кремля также был записан и показан в телеэфире.

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19 в общественных местах и на транспорте. Эти меры вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Согласно опросу сервиса SuperJob, более половины россиян считают, что QR-коды нужно выдавать не только тем, кто вакцинировался или официально переболел COVID-19, но и тем, чьи анализы показали наличие в организме достаточного количества антител к коронавирусной инфекции.

Этот вопрос обсуждался и в правительстве, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова. Однако позже в Роспотребнадзоре заявили, что учёные ещё не установили достаточный для защиты уровень антител к COVID-19. В ведомстве отметили, что ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител и показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.