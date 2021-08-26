В России новый максимум cуточной смертности от COVID-19

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 820 человек – это максимум за всю пандемию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 в России превысило 179 тысяч.

В августе несколько дней подряд в России за сутки умирали более 800 пациентов с диагнозом COVID-19. Прошлый максимум был зарегистрирован 14 августа. Тогда умерли 819 заболевших.

С начала июня в России росли заболеваемость и смертность от COVID-19 на фоне распространения штамма дельта, на который приходится более 95 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

По данным Росстата, к июлю в России скончались более 316 тысяч человек с коронавирусом. Разница со статистикой оперативного штаба объясняется тем, что Росстат также учитывает случаи, когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода, но привёл к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен уже после смерти.

Независимые демографы и исследователи статистики, на основе данных Росстата, дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель в 600 тысяч.



