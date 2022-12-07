В России обсуждают три варианта ответа на потолок цен на нефть

Власти России обсуждают три варианта ответного механизма на установленный странами Евросоюза, G7 и Австралии потолок цен на российскую нефть. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на близкие к правительству источники.

Первый вариант предусматривает полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали потолок цен, в том числе если они покупают российскую нефть через страны-посредники. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, уточнил один из собеседников.

Второй вариант, по словам источников, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий вариант - предполагает введение так называемой индикативной цены, то есть будет установлен максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена. Этот вариант источники считают самым маловероятным.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству, власти России рассматривают возможность введения дна цен — минимального значения, падение ниже которого сделает невозможной продажу нефти российского происхождения. Источники издания утверждают, что Москва рассматривает два варианта: либо фиксированное "дно" цен, либо максимальный размер скидки по отношению к эталонным сортам нефти Brent и WTI.

При этом собеседник агентства утверждает, что Россия стремится предложить своим клиентам простой и понятный механизм ценообразования на основе рыночного и не навредить своими мерами нейтральным странам.