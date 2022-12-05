"Потолок цен" лишит Россию нефтяных доходов?

Война России с Украиной продолжается. Бои идут под Бахмутом. Беспилотники уже достают аэродромы в Энгельсе и Рязани. С 5 декабря вводятся новые энергетические санкции.

В программе "Лицом к событию" выступают нефтегазовый аналитик, востоковед Михаил Крутихин и профессор финансов Мадридской бизнес-школы Максим Миронов.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+

Видеоверсия программы