В России объявили в розыск Илью Пономарёва

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва, который живёт в Украине и призывает к вооружённой борьбе против российских властей, объявили в России розыск. Данные об этом появились в базе МВД, сообщает "Медиазона".

В конце августа Коптевский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры заочно арестовал Пономарёва по делу о так называемых фейках о российской армии.

Илья Пономарёв с 2007 года был депутатом Госдумы от фракции "Справедливая Россия". В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого уехал из страны и был лишён депутатской неприкосновенности. На Пономарёва завели уголовное дело о растрате средств фонда "Сколково". Политика заочно арестовали и объявили в розыск.

В июне 2016 года бывший депутат Госдумы получил вид на жительство в Украине. Спустя три года тогдашний президент страны Пётр Порошенко представил Пономарёву украинское гражданство.

С началом полномасштабного вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины Пономарёв вступил в ряды территориальной обороны и создал информационные ресурсы "Утро февраля" и "Роспартизан", через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооружённой. Пономарёв утверждает, что находится в контакте с так называемой Национальной республиканской армией, которая якобы имела отношение к убийству дочери радикального философа Александра Дугина Дарьи. При этом о существовании этой организации известно только со слов Пономарёва.