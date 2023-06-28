В России объявлены в розыск не менее пяти активистов движения "Весна"

МВД России объявило в розыск нескольких активистов оппозиционного движения "Весна", ранее признанного властями экстремистским.

Издание "Сота" сообщило о розыске активистов Тимофея Мартыненко и Анны Назаровой, а также бывших федеральных координаторов "Весны" Александра Кашеварова и Марии Лахиной. Все они, предположительно, находятся за границей.

Издание SVTV сообщило о том, что в розыск объявлен ещё один активист "Весны" – Михаил Тух.

Фамилии активистов появились в базе розыска МВД. Указано, что они разыскиваются по уголовной статье, но не сказано по какой.

Молодёжное движение "Весна", активисты которого организовывали в разных городах акции протеста, в том числе против войны в Украине, было признано в России экстремистским. Многие его участники покинули страну. В начале июня суд в Москве арестовал бывших активистов "Весны" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, а также члена петербургского территориального избиркома от "Яблока" Василия Неустроева и блогера из Твери Яна Ксенжепольского. Их обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, в числе которых организация экстремистского сообщества.