Суд в Петербурге отказал двухлетнему ребенку в праве на лекарство

Санкт-Петербургский городской суд отказался обязать Комитет по здравоохранению купить препарат "Золгенсма" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у двухлетнего Константина Гепалова. Решение районной инстанции осталось в силе. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов города.

Мать ребёнка Светлана Гепалова написала в своем инстаграме, что заседание суда длилось восемь минут, а судья не стала рассматривать медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения ребенка. Также судья отказалась заслушивать лечащего врача.

Диагноз спинальная мышечная атрофия Константину поставили на 15 день после рождения. Ребёнок был участником клинических испытаний незарегистрированного российского препарата "Барноплан", но позже врачи медицинского центра Алмазова и больницы Святой Ольги рекомендовали швейцарский препарат "Золгенсма".