В России опять задерживают участников возложения цветов в память о Навальном

В Новосибирске полиция задержала не менее 18 человек при возложении цветов в память об Алексее Навальном, которого сегодня похоронили в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы "Коалиция Новосибирск 2020" и "Сибирьмедиа".

Среди задержанных в Новосибирске были независимый депутат горсовета Антон Картавин и помощник другого независимого депутата Михаил Рязанцев, а также женщина с диабетом. На видеозаписях слышны призывы полицейских прекратить участие в "несанкционированной акции".

Сам сквер, как и в предыдущие дни, охраняют сотрудники МВД, утверждающие, что он якобы заминирован. Также сегодня был закрыт для посетителей католический собор, на территории которого находится памятник жертвам политических репрессий.

Читатели Сибирь.Реалии сообщают, что всех, кто приходит возложить цветы к памятнику в Новосибирске, сразу уводят в автозаки для проверки документов: "Забирают паспорта, записывают на какую-то бумажку номера телефонов и интересуются, с какой целью пришли".

Также жители Новосибирска, которые положили цветы к памятнику жертвам репрессий в католическом костеле, рассказали, что к ним тут же подошёл служащий храма с золотым значком Z на куртке и сказал, что делать этого не нужно и он их выкинет.

"Потом подошёл настоятель храма и тоже стал говорить, что мы поступаем неправильно, потому что это памятник тем, кто пострадал за веру, а Навальный не такой человек, памятник не ему и т. д.", – рассказали пришедшие почтить память оппозиционера.

В Томске полиция тоже оцепила памятник репрессированным – Камень скорби. Журналиста и людей, которые принесли цветы, полиция куда-то отвела. У журналиста переписали данные, цветы полицейские уже убрали, сообщает телеграм-канал "Улица Бархатная".

Как передаёт ТВ2, к Камню скорби почти каждую минуту подходят люди с цветами. Полицейские сразу "для разговора" отводят их в автозак, цветы относят туда же.

В Екатеринбурге – также за возложение цветов – задержаны минимум 10 человек, сообщает в телеграме местный журналист Владислав Постников. Цветы в память о Навальном они принесли к памятнику Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", также задержания сегодня были зафиксированы в Воронежской области, Нижневартовске, Улан-Удэ, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Казани и Златоусте.

В Москве, где проходит прощание с Алексеем Навальным, были задержаны не менее пяти человек. Зампреда московского "Яблока" Андрея Морева полицейские выхватили из вагона метро, но уже отпустили.

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