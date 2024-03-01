Похороны Алексея Навального в Москве. Трансляция

В Москве сегодня хоронят оппозиционного политика, одного из главных оппонентов Владимира Путина Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит.

Отпевание Навального начнётся в 14.00 мск в храме "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где жил политик. Затем состоятся похороны на Борисовском кладбище, оно расположено недалеко от храма, на другом берегу реки Москвы.

Команда Навального ведёт прямую трансляцию с похорон.

12:15

Прямые трансляции ведут также многие западные СМИ.

12:05

В очереди у храма, где пройдёт отпевание политика, уже сотни людей, это видно по трансляции и видео с места событий. Пока полиция никак не вмешивается, никаких происшествий не зафиксировано.

12:00

В интернете уже зажгли 250 тысяч виртуальных свечей в память об Алексее Навальном.

11:50

Рано утром у церкви скопилось уже не менее сорока полицейских машин разного размера – от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические ограждения и дежурит ОМОН, пишет "Сота". В парке возле кладбища дежурят полицейские на лошадях.

Ограждения стоят на пути от станции метро "Марьино" до Борисовского кладбища, в том числе вдоль Братеевского моста, сообщает "Медиазона". Полицейские проверяют документы и личные вещи прохожих по обоим берегам реки. К храму едут автозаки.

В окрестностях церкви появились проблемы с интернетом. Ранее The Insider сообщал, что рядом с ней установили антенну для связи представителей спецслужб. На вопрос корреспондента "А что, будут глушить?" работник, устанавливающий антенну, ответил: "Это от вас зависит".

К 11 утра по Москве у храма "Утоли моя печали" уже собралась большая очередь, на территории много полицейских.

На выезде из Воронежа задержали четырёх человек, в том числе координатора местного штаба Бориса Надеждина. Они ехали на похороны Навального, пишет SotaVision. "ОВД-Инфо" опубликовало инструкцию, что делать, если вас задержали на похоронах.

Охрану усилили уже накануне

Охрану московских территорий в связи с похоронами Навального начали усиливать накануне. Уже вчера вблизи кладбища и у станции метро "Борисово" дежурили полицейские патрули. По периметру, на столбах уличного освещения, были установлены камеры наружного наблюдения, приготовлены металлические ограждения, сообщало издание RusNews.

У входа на кладбище дежурили полицейские, которые проверяли паспорта желающих пройти на кладбище и спрашивали их о цели посещения, писал телеграм-канал "Можем объяснить". Полицейские досматривали личные вещи в целях "предотвращения террористических операций".

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей ставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального похоронят прямо в колонии. Впоследствии соратники Навального заявили, что им не удалось найти зал для публичного прощания с политиком. По их утверждениям, власти предложили только зал на Хованском кладбище с условием, что Навального там же непублично похоронят.