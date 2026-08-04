В России остановили продажу 70 тысяч бутылок напитков из Армении

Российский оператор системы маркировки "Честный знак" заблокировал продажу в России более 70 тысяч бутылок напитков из Армении. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу компании. Причиной введения ограничительных мер, как утверждается, стало "возможное причинение вреда жизни и здоровью граждан" России.

Решением ведомства приостановлена реализация отдельных партий минеральной питьевой лечебно-столовой воды "БЖНИ" (BJNI), природной питьевой воды (в том числе и детской) "Просто Азбука" и безалкогольных газированных напитков "Мохито".

Ранее "Честный знак" заблокировал продажу газированной воды "Джермук" из Армении. По словам гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, в России в обороте находилось 338 тысяч бутылок воды "Джермук Групп".

Запреты на поставку армянской продукции российские власти начали вводить на фоне заявлений руководства Армении о сближении с ЕС и перед парламентскими выборами. Москва также грозила Еревану приостановлением или денонсацией соглашения о беспошлинных поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и алмазов.

В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян просил президента России Владимира Путина принять меры по урегулированию проблем с ограничением на ввоз товаров армянского происхождения на российский рынок. Он указал, что решения российских властей противоречат договорно-правовой базе двух стран и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Кремле заявили, что Путин во время разговора с Пашиняном "акцентировал необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС". В ответ премьер Армении сообщил, что подобный референдум будет возможен лишь после того, как Армения подаст официальную заявку на членство в Европейском союзе.