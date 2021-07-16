В России проходит онлайн-фестиваль подкастов "СЛЫШ"

В пятницу в Рунете во второй раз открылся фестиваль подкастинга и подкастеров "СЛЫШ". В фестивале принимают участие около 90 человек, в том числе авторы самых популярных российских подкастов. В течение трёх дней они будут обмениваться мнениями об индустрии и делиться опытом создания своих шоу, друг с другом и со зрителями.

Среди лекторов и ведущих мастер-классов - представители Радио Свобода, студий "Подкастерская", "Либо/Либо", "Продано", Русской службы Би-би-си, "Медузы"*, журнала "Холод", Sports.ru и других ведущих участников рынка.

Все мероприятия фестиваля транслируются на сайте "Слыш" и в ютьюбе, регистрироваться для прослушивания не нужно. Опытные участники рынка проведут рассмотрение идей новых программ, лучшим может быть предложена поддержка.

Студия подкастов Русской службы Радио Свобода производит 12 подкаст-шоу, среди них — информационный дайджест "Время Свободы", обзор сетевых публикаций "Цитаты Свободы", посвящённый международной проблематике "Атлас мира" ревью американских событий "Американские вопросы", правозащитный подкаст "Человек имеет право", авторские проекты "Померанцев переулок", "Генис: Взгляд из Нью-Йорка", "Фанайлова: Вавилон Москва", "Музыка на Свободе" с Артемием Троицким, а также сезонные проекты ("Обратный адрес", "Розовая антресоль"). Они доступны во всех популярных в России приложениях для прослушивания подкастов.

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