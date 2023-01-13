В России отменили отсрочку для отцов троих детей при мобилизации

Российский Генштаб отменил отсрочку для отцов с тремя детьми при мобилизации на войну с Украиной. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Официального заявления самого Генштаба об этом не было.

По словам Останиной, об этом ей стало известно в ходе встречи с членом президентского Совета по правам человека Ириной Киркорой. Киркора сообщила, что в конце декабря Генштаб отменил собственную директиву от 4 октября 2022 года.

Останина предположила, что отмена связана с тем, что "возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело". "Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут", - написала Останина. При этом указа о завершении мобилизации не было. Хотя активных призывных мероприятий сейчас и не проводится, теоретически они могут быть возобновлены в любой момент.

Об отмене отсрочки также заявил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов в разговоре с Чита.Ру. По словам Шувалова, документ от 4 октября "отменен полностью" решением 21 декабря.

Вчера стало известно об отказе в отсрочке отцу троих детей в Дагестане, сообщает руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По закону отсрочка полагается при наличии четырёх и более детей в возрасте до 16 лет. После начала мобилизации Генштаб издал Указания о предоставлении отсрочки и мужчинам с тремя детьми. Минобороны назвало это жестом доброй воли. Указания были для служебного пользования и официально не опубликованы. Судя по всему, в конце декабря они, действительно, были отменены также без официальной публикации.

В Минобороны отмену отсрочки для отцов с тремя детьми пока не комментировали.