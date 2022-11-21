159 детей в России лишились отцов, призванных по мобилизации

Как минимум 159 детей в России остались без отцов с начала мобилизации: их отцы были призваны и погибли в Украине. Такую цифру приводит издание "Новая газета - Европа", проанализировавшее данные о потерях мобилизованных из открытых источников. Сиротами стали дети по меньшей мере в 91 семье, 15 из этих семей - многодетные.

Всего, по подсчётам издания, в Украине погибли уже как минимум 217 мобилизованных. В среднем от призыва до гибели проходило 23,5 дня.

Больше всего погибших приходится на регионы Урала: Свердловскую и Челябинскую области. В Украине погибли 60 и 27 их уроженцев соответственно. Ещё как минимум 32 погибших были призваны из Волгоградской и Ростовской областей. Журналисты подчёркивают, что эти данные не обязательно отражают реальное положение дел: возможно, в этих регионах местная пресса чаще и подробнее пишет о потерях среди мобилизованных, благодаря чему больше сведений о них попадает в публичный доступ.