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159 детей в России лишились отцов, призванных по мобилизации

Похороны мобилизованного в Бурятии, архивное фото

Как минимум 159 детей в России остались без отцов с начала мобилизации: их отцы были призваны и погибли в Украине. Такую цифру приводит издание "Новая газета - Европа", проанализировавшее данные о потерях мобилизованных из открытых источников. Сиротами стали дети по меньшей мере в 91 семье, 15 из этих семей - многодетные.

Всего, по подсчётам издания, в Украине погибли уже как минимум 217 мобилизованных. В среднем от призыва до гибели проходило 23,5 дня.

Больше всего погибших приходится на регионы Урала: Свердловскую и Челябинскую области. В Украине погибли 60 и 27 их уроженцев соответственно. Ещё как минимум 32 погибших были призваны из Волгоградской и Ростовской областей. Журналисты подчёркивают, что эти данные не обязательно отражают реальное положение дел: возможно, в этих регионах местная пресса чаще и подробнее пишет о потерях среди мобилизованных, благодаря чему больше сведений о них попадает в публичный доступ.

  • Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации россиян на войну в Украине 21 сентября. Отсрочка от мобилизации могла быть предоставлена отцам четырёх и более детей. В октябре число детей, необходимых для получения отсрочки, снизили до трёх.
  • Тем не менее многодетные мужчины всё равно попадают на фронт, так как при оформлении отсрочки учитываются только дети до 16 лет и не учитываются дети супруги от её прошлого брака, растущие в семье, если они не усыновлены отчимом или не взяты им под опеку. Также не учитываются "не родившиеся" дети: беременность жены может повлиять на отсрочку лишь в том случае, если у супругов уже есть трое детей до 16 лет, а жена беременна четвёртым на сроке не менее 22 недель.

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