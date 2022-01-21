В России почти 50 тысяч заражений коронавирусом за сутки

В России за прошедшие сутки зафиксировано 49 513 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимум суточных заражений с начала пандемии.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России (включая аннексированный Крым) по-прежнему продолжает доминировать штамм "дельта", который выявлен в 52% новых случаев. Вариант "омикрон" и другие штаммы составляют 48 %. Распространение "омикрона" сегодня фиксируется уже в 57 российских регионах.

Именно с этим вариантом коронавируса власти связывает быстрый рост заболеваемости в Москве, где число заражений за сутки выросло почти на 40 процентов и впервые с начала пандемии приблизилось к 16 тысячам. При этом число госпитализаций в столице растёт слабо, а по России даже уменьшилось по сравнению с предыдущим днём. По данным оперштаба, за последние сутки госпитализированы 9 136 пациентов, выздоровели 24 719 человек, умерли 692 заболевших.

Рост заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма-"омикрон" наблюдается во всем мире. Он уже стал доминирующим в ряде стран Западной Европы и США. По данным ВОЗ, число заболевших в мире удваивается каждые три дня. В то же время, по данным исследований учёных из разных стран, увеличение числа заражённых не сопровождается ростом числа смертей.

На этом фоне ряд стран начали ослаблять коронавирусные ограничения. Первой об этом объявила Великобритания, где с 25 января будут отменены обязательное предъявление COVID-сертификатов, требование носить маски в общественных местах, а также рекомендации по возвращению сотрудников на удаленную работу. Франция со второго февраля отменит обязательное ношение масок на открытом воздухе, а также лимит на количество участников культурных и спортивных мероприятий и обязательное требование о переводе сотрудников в режим удаленной работы на три дня в неделю. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс. Еще через две недели — с 16 февраля — разрешат работать дискотекам, которые были закрыты на протяжении 16 месяцев, будет снят и запрет на продажу еды в кинотеатрах и на стадионах. Кроме того, со следующей недели для похода в рестораны, на развлекательные мероприятия и поездок в междугороднем транспорте потребуются вакцинные пропуска. Документ можно получить только после вакцинации.

Накануне комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации порекомендовал разрешить международные поездки или ослабить ограничения на путешествия между странами.