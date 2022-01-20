В ВОЗ предложили разрешить международные поездки непривитым

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, созванный в связи с пандемией коронавируса, порекомендовал разрешить международные поездки или ослабить ограничения на путешествия между странами. Об этом говорится на сайте организации.
Ограничения международные путешествия не помогают бороться с распространением коронавируса, отмечают в ВОЗ. В качестве примера организация приводит распространение штамма омикрон. При этом ограничения "способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".
Комитет по чрезвычайным ситуациям также порекомендовал не считать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для въезда в страну. Такая рекомендация связана с тем, что в разных странах разный уровень доступности прививок для населения.
Вместо обязательной вакцинации в ВОЗ предлагают расширять другие коронавирусные меры: тестирование на ковид и обязательный карантин. Члены комитета также уточняют, что такие меры не должны создавать финансовой нагрузки на людей, совершающих международные поездки.
За последние сутки в мире выявили 4,2 миллиона заражений коронавирусом. Это на 400 тысяч больше заболевших, чем днем ранее. Всего за время пандемии в мире зарегистрировано 339,5 миллиона случаев заболевания.
- В большинстве стран мира на фоне пандемии введены ограничения на въезд: необходимость проходить карантин по прибытии в страну, сдавать несколько ПЦР-тестов и предъявлять сертификат о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами.
- После рекомендаций ВОЗ ограничения на въезд в страну ослабил Тайланд. Там отменили ограничения по странам, из которых могут заезжать туристы, и обязательный карантин по прибытии в страну. Однако все прибывшие все еще должны вакцинироваться и сдать два ПЦР-теста на первый и пятый день нахождения в Тайланде.
- Нарушение коронавирусных ограничений влечёт за собой аннулирование визы, высылку из страны и, в некоторых странах, лишение свободы. Ранее за недостоверную информацию о медотводе от прививки аннулировали визу сербского теннисиста и первой ракетки мира Новака Джоковича, приехавшего на турнир в Австралию. Он был выслан из страны и пропустил турнир.
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