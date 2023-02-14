В России подорожало оборудование для выпуска микроэлектроники

Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года выросла на 40–50%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка. По их словам, это отразится на стоимости конечного продукта, в том числе ноутбуков, серверов и систем хранения данных. Участники рынка ждут господдержки в виде грантов.
По словам собеседников издания, на 90% российских производств стоит оборудование из "недружественных" стран, при этом цена производственной линии электронных плат, стоившая в среднем 30 миллионов рублей подорожала до 50 миллионов. Российские производители изучают китайские аналоги, "но уровень недоверия остается высоким: качество оборудования хуже европейского". Возможно, что клиенты российских производителей электроники станут больше покупать компоненты за рубежом, отмечают собеседники издания.
Сейчас российские компании могут купить готовые линии для производства электроники только в Китае, утверждает топ-менеджер одного из российских производителей: "Но это простое, а не суперточное оборудование".
Купить европейское оборудование можно, но это сложный процесс, связанный с частичной разборкой техники в стране-посреднике. Это приводит к росту цены. В результате производителям печатных плат требуется господдержка, рассказали собеседники "Коммерсанта".
- Не больше 3% российских компаний из числа системообразующих предприятий заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных на отечественные. Предположительно, на "полную адаптацию" потребуется до 5 лет.
- После российского вторжения в Украину западные страны, а также Япония и южная Корея ввели множество санкций, в том числе на ввоз высокотехнологичного оборудования и материалов. Также из России ушел ряд крупных западных компаний, в том числе разработчики программного обеспечения.
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