В России подтверждены два случая заражения штаммом "омикрон"

В России выявлены первые два случая заражения штаммом "омикрон". Как сообщает 6 декабря Роспотребнадзор, новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР.

Ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе. Российские власти ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР, где были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом, и граничащих с ней стран. Всего, как сообщает ведомство, коронавирус выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР. В настоящее время специалисты определяют штаммы вируса.



На данный момент новый штамм зарегистрирован уже более чем в 30 странах. Он выявлен примерно в одной трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта", сообщили американские инфекционисты. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил, что появившийся в ноябре "омикрон" в предстоящие месяцы может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире не зафиксировано ни одного случая смерти в результате заражения штаммом "омикрон" и пока просматривается тенденция более легкого течения болезни. В то же время учёные и медики предупреждают, что нужно соблюдать осторожность, потому что речь идёт лишь о самом начале распространения нового штамма. Для его изучения и определения заразности понадобится ещё несколько недель, отмечают в ВОЗ.

Штамм "омикрон" был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации – больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность "омикрона", усиливая его способность связываться с рецепторами, потенциально повышая уровень проникновения в клетки человека.

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся с начала пандемии в России приближается к 10 миллионам. Умерли за последние сутки 1184 пациента с диагнозом COVID-19. До этого менее 1200 человек за сутки умирали почти месяц назад - 8 ноября.