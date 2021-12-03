Смертность в России в октябре из-за коронавируса возросла на 20%

Смертность в России в октябре нынешнего года увеличилась на 20,3% по сравнению с октябрем 2020 года. Весь прирост летальных исходов приходится на инфекцию COVID-19, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

Она сослалась на официальные данные Росстата. Голикова назвала важнейшими усилиями по снижению смертности от коронавируса соблюдение ограничительных мер и вакцинацию.

РБК, ссылаясь на представленную 3 декабря статистику Росстата, пишет, что коронавирус в октябре стал основной или предположительно основной причиной смерти 68700 россиян. Ещё примерно у 6 тысяч умерших в этом месяце COVID-19 был признан сопутствующей причиной смерти. Издание делает вывод, что число умерших от COVID-19 в России в октябре оказалось в полтора раза выше предыдущего июльского максимума.

Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией зарегистрировал в октябре 31 551 смерть из-за коронавируса. Расхождения в данных объясняются тем, что штаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить, пишет ТАСС.

Серьезный рост смертности от коронавируса в России начался в сентябре и продолжился в октябре-ноябре. 19 ноября, по данным оперативного штаба, были выявлены максимальные за пандемию 1 тысяча 254 скончавшихся за сутки. Рост смертности совпал с подъемом заболеваемости коронавирусом. Сейчас фиксируется снижение уровня суточного прироста, постепенно уменьшается и число зафиксированных за сутки летальных исходов, отмечает "Интерфакс".

Одновременно в разных странах, включая Россию, растёт обеспокоенность в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", который специалисты, ссылаясь на предварительные данные, называют потенциально более заразным.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, говоря о том, насколько более заразным может оказаться омикрон-штамм в сравнении с ранее известными вариантами, призвала избегать поспешных выводов. "Нам нужно быть подготовленными и осторожными, но не стоит паниковать, поскольку сейчас мы в иной ситуации, чем год назад", - сказала она. Сваминатан добавила, что пока невозможно предугадать, станет ли "омикрон" доминирующим вариантом, вытеснив дельта-штамм. Одновременно она заметила, что в ЮАР, где наряду с Ботсваной выявили самые первые случаи "омикрона", число заражений ежедневно удваивается.

На данным момент "омикрон" зарегистрирован уже более чем в 30 странах. Многие правительства вводят повторные ограничения на поездки и другие экстренные меры – в попытке сдержать появление и распространение вируса.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил в пятницу, что появившийся в ноябре "омикрон" в предстоящие месяцы может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусом в Европе.