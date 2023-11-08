В России помиловали осуждённого за жестокое убийство Веры Пехтелевой

Приговорённый к 17 годам колонии за убийство бывшей девушки Владислав Канюс был помилован президентом России Владимиром Путиным. Это следует из официального ответа прокуратуры Ростовской области, фотокопию которого опубликовала правозащитница Алёна Попова.

Канюс в январе 2020 года в Кемерове убил 23-летнюю Веру Пехтелеву. В июле 2022 года суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Летом родители убитой узнали, что Канюс находится на свободе и, судя по его фотографиям и другим данным, служит в подразделении для осужденных "Шторм Z" Минобороны России.

Родители направили запрос в Федеральную службу исполнения наказаний, где заявили, что Канюс в апреле убыл в распоряжение главного управления ведомства по Ростовской области.