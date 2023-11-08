В России помиловали осуждённого за жестокое убийство Веры Пехтелевой

Приговорённый к 17 годам колонии за убийство бывшей девушки Владислав Канюс был помилован президентом России Владимиром Путиным. Это следует из официального ответа прокуратуры Ростовской области, фотокопию которого опубликовала правозащитница Алёна Попова.
Канюс в январе 2020 года в Кемерове убил 23-летнюю Веру Пехтелеву. В июле 2022 года суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.
Летом родители убитой узнали, что Канюс находится на свободе и, судя по его фотографиям и другим данным, служит в подразделении для осужденных "Шторм Z" Минобороны России.
Родители направили запрос в Федеральную службу исполнения наказаний, где заявили, что Канюс в апреле убыл в распоряжение главного управления ведомства по Ростовской области.
- По данным правозащитников, Канюс нанёс Пехтелевой больше 50 телесных повреждений и в итоге задушил её шнуром от утюга.
- Соседи, услышав крики о помощи, около двух часов пытались вызвать полицию, а затем сами взломали дверь в квартиру, но было уже поздно.
- В июле суд в Кемерове назначил условные сроки пятерым полицейским, не приехавшим на вызов во время убийства 23-летней Веры Пехтелевой. Их осудили по статье о халатности, повлекшей смерть человека.
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