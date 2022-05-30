В России появились ещё четыре города-миллионника

Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения, прошедшей осенью 2021 года, в России появились четыре новых города-миллионника. Это Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росстата.

По сравнению с 2010 годом, когда проводилась предыдущая перепись населения, число городов-миллионников увеличилось до 16. По данным Росстата, суммарно в них проживает почти четверть всего населения страны — 35,7 млн человек. Лидером по количеству жителей остаётся Москва: в ней живёт более 13 миллионов человек, что на 11% больше, чем в 2010 году. За одиннадцать лет в город въехало более миллиона человек.

Как сообщает Росстат, на октябрь 2021 года численность населения в России, с учётом аннексированного Крыма, составляла 147,2 миллиона человек — на два миллиона больше, чем в 2010 году. Росстат подчёркивает, что увеличение произошло благодаря миграционному приросту. При этом "практически в течение всего межпереписного периода" фиксировалась естественная убыль населения: число умерших в стране превышало число родившихся. В 2021 году убыль резко увеличилась из-за "сверхсмертности от COVID-19" и составила 1,04 миллиона человек.

Также Росстат отметил, что в России продолжился процесс урбанизации: количество горожан в стране увеличилось на 1%. По данным переписи, 75% населения живёт в городских населённых пунктах, 25% — в сельских.