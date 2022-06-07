В России придумали, как избавить банки от замороженных активов

Правительство разработало законопроект, который позволит российским банкам, оказавшимся под санкциями, избавиться от замороженных активов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подготовленный Минэкономразвития. Его подлинность изданию подтвердил федеральный чиновник.

Согласно законопроекту, банкам собираются разрешить образовывать новое юридическое лицо, куда будут переведены активы, замороженные из-за санкций, и одновременно обязательства перед кредиторами из "недружественных стран".

После этого все расчеты по долгам перед клиентами из этих стран стран будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных.

Эксперты, опрошенные РБК, отметили, что предлагаемая властями схема позволит выделить из баланса банка "всю токсичную и санкционную часть", а также "очистить его юридически" - они не будут задействованы ни в судебных процессах, ни в арестах. Кредиторы из "недружественных стран", желающие получить средства, будут вынуждены преодолевать ограничения, введённые властями их государств. "Формально все законно, но способ экстремальный", — заявил один из собеседников РБК.