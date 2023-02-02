В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

Портал "Госуслуги" со 2 февраля приостановил приём заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов, которые выдаются на 10 лет.
В "Гознаке" объяснил это "повышенным спросом" на загранпаспорта и, следовательно, на микросхемы для них. В предприятии "Микрон", которое производит эти схемы, подтвердили эту информацию.
"Микрон" перенастраивает оборудование и "оптимизирует технологические процессы, чтобы соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы", говорится в заявлении "Гознака". В госкомпании добавили, что после завершения перенастройки "ритмичность" производства загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.
В 2022 году МВД России выдало около пяти с половиной миллионов загранпаспортов, что на полтора миллиона больше, чем в прошлом году.
- Летом 2022 года выдачу загранпаспортов нового образца приостанавливали в российских посольствах нескольких стран. Тогда власти тоже объясняли это "техническими причинами". В МИД России говорили, что выдачу прекратили "в связи необходимостью переформатирования электронного носителя". "Известия" тогда со ссылкой на источники в IT-сфере сообщали, что приостановка может объясняться дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов.
- Оформление заграничных паспортов выросло после того, как Россия начала военное вторжение в Украину, а также после объявления мобилизации в сентябре 2022 года. По данным РБК, больше всего загранпаспортов за один месяц выдали в марте, на следующий месяц после вторжения - более 550 тысяч. В октябре, после начала мобилизации, также наблюдался рост, нехарактерный для осени. Было выдано 423 тысячи документов. Статистика выдачи паспортов с января по октябрь 2022 года была самой высокой за последние три года.
- Вместо биометрических граждане России могут оформить небиометрические паспорта старого образца со сроком действия 5 лет - о приостановке их оформления не сообщалось.
- По статистике, загранпаспортом владеют около 30 процентов граждан России. По опросам, около 70 процентов россиян никогда не были за границей.
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