В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

Портал "Госуслуги" со 2 февраля приостановил приём заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов, которые выдаются на 10 лет.

В "Гознаке" объяснил это "повышенным спросом" на загранпаспорта и, следовательно, на микросхемы для них. В предприятии "Микрон", которое производит эти схемы, подтвердили эту информацию.

"Микрон" перенастраивает оборудование и "оптимизирует технологические процессы, чтобы соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы", говорится в заявлении "Гознака". В госкомпании добавили, что после завершения перенастройки "ритмичность" производства загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.

В 2022 году МВД России выдало около пяти с половиной миллионов загранпаспортов, что на полтора миллиона больше, чем в прошлом году.