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В России признали "нежелательным" центр Russian Election Monitor

Генпрокуратура России признала европейский центр Russian Election Monitor (REM) нежелательной организацией. Об этом сообщили в комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в российскую политику.

Сама Генпрокуратура об этом пока не отчитывалась, в перечне "нежелательных организаций" центра тоже нет.

На сайте REM публикуется электоральная аналитика, комментарии экспертов и выводы независимых наблюдателей о российских выборах.

По словам председателя думской комиссии Василия Пискарёва, "информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными".

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