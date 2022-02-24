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В России проходят пикеты против войны в Украине

В России проходят пикеты против вторжения российских войск на территорию Украины. С призывами немедленно остановить агрессию выступают оппозиционные политики, деятели культуры, учёные и журналисты.

Первыми на антивоенные пикеты вышли жители сибирских городов. Многих из них задержала полиция, сообщают корреспонденты Сибирь.Реалии с места событий.

В Омске на пикеты в разные скверы города вышли активист Михаил Мельников и участник "Омского гражданского объединения" (ОГО) Дмитрий Грунин.

По словам активиста, он вышел на пикет потому, что не хочет быть частью страны-агрессора. Война с Украиной, по мнению Грунина, обернется трагедией не только для Украины. Она станет "надгробным камнем для российской экономики, которая и так едва подает признаки жизни", и приведет к политической изоляции государства.

Активист посетовал на то, что новости о военных действиях на территории другого государства часть россиян восприняла с энтузиазмом.

По словам вышедшего на пикет Михаила Мельникова, "это вечный позор для нас всех, мы не остановили Путина. Мы в ответе за все. ", - сказал пикетчик Сибирь.Реалиям. Во время пикета к Мельникову подошли сотрудники полиции и задержали его.

В Иркутске активисты Павел Харитоненко и Наталья Моськина вышли на акцию протеста у здания администрации Иркутской области. Позже Харитоненко задержали сотрудники полиции, и увезли в отдел полиции, сообщил редакции сам активист. Причину задержания ему сообщить отказались.

Иркутский правозащитник, глава "Усть-Кут 24" Алексей Тупицин и редакция издания также выступили против российской агрессии в отношении Украины. "Нет войне! Я не соучастник преступлений путинского режима", - написал на плакате Тупицин.

В Хабаровске задержали участника антивоенной акции Николая Зодчего. В полиции объяснили задержание постановлением првительства края о якобы запрете одиночных пикетов.

Активист Дмитрий Скурихин вышел в антивоенный пикет у своего магазина в Ленинградской области.

Оппозиционер Алексей Навальный на судебном процессе против него, который идёт в колонии во Владимирской области, осудил военную операцию в Украине, которую утром 24 февраля начала российская армия.

Ответственность за неё он возложил на президента России Владимира Путина, назвал развязавших её "бандитами и ворами" и попросил внести его слова в протокол.

Политик Дмитрий Гудков заявил, что испытывает чувства стыда, несмотря на то, что боролся с этим режимом, рисковал, но не смог этого предотвратить. После этого, по его словам, Россия теперь всегда будет ассоциироваться со страной-агрессором.

Актриса Лия Ахеджакова призвала деятелей культуры выступить против войны в Украине. "Пришёл момент, когда нужно говорить", - сказала Ахеджакова в интервью телеканалу "Дождь" (признан СМИ-"иноагентом").

Российские учёные и научные журналисты выступили с открытым письмом против войны с Украиной. "Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Она несправедлива и откровенно бессмысленна", - говорится в письме.

В социальных сетях стали появляться заявления российских артистов, выступающих против вторжения российских войск на территорию Украины. "Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне!" - написал Максим Галкин. Певец и музыкант Валерий Меладзе призвал немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

В тоже время, как сообщает SOTA, от сотрудников крупнейшего российского медиахолдинга "Рамблер" потребовали закрыть соцсети или прекратить писать в них личное мнение. В рассылке холдинга утверждается, что соответствующее распоряжение поступило в связи с требованиями администрации президента. Как рассказал источник издания в холдинге, сотрудникам заявили, что их личные соцсети теперь приравнены к официальным ресурсам, в связи с чем в них под угрозой увольнения недопустима любая критика власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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