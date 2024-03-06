В России прошла проверка системы оповещения населения

В городах России 6 марта прошла проверка системы оповещения населения. Звучали сирены, а также речь с предпреждением, в которой жителей призывали сохранять спокойствие.

В Санкт-Петербурге вместо сирены включили полонез из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин". "Фонтанка" сообщает, что изначально планировалось включить сирену, но затем её решили поменять на музыку.

2 марта Санкт-Петербург атаковала группа беспилотников. Городской аэропорт Пулково был примерно на час закрыт на приём и вылет самолётов – в нём для обеспечения безопасности полетов гражданских судов вводился так называемый план "Ковёр". Сообщалось о работе ПВО над Финским заливом. Местные жители писали в социальных сетях о звуках взрывов.

Предположительно вследствие падения беспилотника произошёл взрыв в жилом доме на севере Петербурга. О происшествии сообщил и губернатор города Александр Беглов. "Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", – написал Беглов. Причину "происшествия" он не уточнил.

По данным городского комитета здравоохранения, шесть человек обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.