В России прошли обыски в религиозной организации "Новое поколение"

Сотрудники полиции провели обыски в ячейках религиозной организации "Новое поколение", объявленной в России нежелательной. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник.

По данным государственного издания, возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. Обыски прошли в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово и Новосибирске. В сообщении подчеркивается, что "Новое поколение" якобы поддерживает украинский батальон "Азов", признанный в России террористической организацией.

По данным Сибирь.Реалии, в воскресенье, 14 августа в Церковь Любовь Христа в Кемерово с обыском пришли полицейские и сотрудники Следственного комитета. У всех, кто в тот момент находился в помещении, изъяли телефоны, разрешив перед этим выписать несколько телефонов из записной книги. Как пояснили следователи, у них постановление на обыск в рамках уголовного дела.