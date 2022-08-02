Верховный суд России признал украинский полк "Азов" террористической организацией и запретил его. Решение было вынесено 2 августа по просьбе Генеральной прокуратуры.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, — отмечает государственное агентство ТАСС.

В ходе заседания приглашённые судом свидетели цитировали жителей украинских городов, заявлявших о преступлениях со стороны "Азова". Один из выступавших утверждал, что в полку практикуется людоедство, рассказывает "Медиазона".

"Азов" регулярно используется российской пропагандой для доказательства поддержки неонацизма Украиной на государственном уровне. "Денацификацию" Украины Москва называла одной из целей военного вторжения в 2022 году. Полк отрицает свою связь с нацизмом.

Полк "Азов" был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. В 2015 году Конгресс США запрещал оказывать ему военную помощь из-за предполагаемых связей с неонацистами. До февральского вторжения он был включён в список террористических организаций в Японии.

Сейчас "Азов" является составной частью вооружённых сил Украины. Его бойцы участвовали весной 2022 года в обороне Мариуполя, несколько сотен военных были взяты в плен.

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