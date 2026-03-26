В России растёт число уголовных дел за неуведомление о ПМЖ

В России растёт число уголовных дел за неуведомление о втором гражданстве или праве на постоянное проживание за рубежом, пишет "Медиазона".

По подсчётам издания, если в 2021 году были вынесено пять приговоров, то только за первую половину 2025-го – уже 17.

Ответственность по уголовной статье за неуведомление о наличии статуса для проживающих за рубежом россиян действует с 2014 года.

Согласно закону, человек должен в течение 60 дней с момента возвращения в Россию сообщить в МВД о другом гражданстве или ПМЖ. За нарушение статьи грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы.

Чаще всего обвиняемыми по уголовных дел становятся россияне с документами Украины, на втором месте – с гражданством или ПМЖ США.

Статью используют и как инструмент давления, том числе, против журналистов, активистов и оппозиционных политиков, отмечает "Медиазона".

О втором гражданстве или ПМЖ российские власти узнают, в частности, при проверках на границе, через запросы в другие страны, во время обысков, а иногда случайно – например, при досмотре автомобиля или телефона.

С начала войны растет и число административных дел за нарушение сроков уведомления о новом гражданстве: если в 2022-м полиция составила 2600 протоколов, то в 2023-м их было уже 4600.

Ранее МИД предложил ввести уголовную ответственность по этой статье и для тех россиян, которые остаются заграницей и не приезжают в Россию. Если поправки примут, то россиянам нужно будет в течение 60 дней после получения статуса уведомлять консульства России за рубежом, а за нарушение будет грозить та же уголовная статья.