В России разблокировали сайт браузера для анонимного подключения Tor

Роскомнадзор разблокировал сайт браузера для анонимного выхода в интернет The Tor Project. Суд отменил решение об ограничении доступа к нему ещё два месяца назад. Об этом сообщает "Роскомсвобода".

Решение о блокировке сайта было отменено Саратовским областным судом 19 мая 2022 года. "С тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало", – прокомментировала адвокат Екатерина Абашина, представляющая интересы The Tor Project в суде.