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В России разблокировали сайт браузера для анонимного подключения Tor

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Роскомнадзор разблокировал сайт браузера для анонимного выхода в интернет The Tor Project. Суд отменил решение об ограничении доступа к нему ещё два месяца назад. Об этом сообщает "Роскомсвобода".

Решение о блокировке сайта было отменено Саратовским областным судом 19 мая 2022 года. "С тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало", – прокомментировала адвокат Екатерина Абашина, представляющая интересы The Tor Project в суде.

  • Сайт сети Tor был заблокирован в декабре 2021 года. Прокуратура утверждала, что проект даёт гражданам возможность "скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов".
  • Тогда заседание суда прошло без представителей The Tor Project Inc., что является нарушением. Кроме того, в российском законодательстве нет запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN, анонимайзерами и тому подобным. Эти два аргумента использовали юристы "Роскомсвободы", настаивая на разблокировке сайта The Tor Project.
  • После российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал свыше 5500 сайтов, включая социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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