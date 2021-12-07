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Роскомнадзор предупредил сеть Tor о блокировке её сайта

Роскомнадзор предупредил сеть Tor, позволяющую посетителям пользоваться анонимным интернет-подключением, заблокировать её сайт Top Project. Об этом сообщает телеграм-канал Roskomsvoboda.

Как утверждается, в письме регулятора говорится, что на странице с рассказом о проекте Tor опубликован запрещённый контент. При этом какие данные не соответствуют законодательству, не уточняется. Ссылок на судебные решения в тексте Роскомнадзора не содержится.

Как пишет "Медиазона" (признана "СМИ-иноагентом"), страница упоминается в реестре Роскомнадзора. В 2017 году саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о её блокировке. Прокурор просил заблокировать информацию, с помощью которой пользователи получают доступ к программе браузера-анонимайзера, а затем с его помощью посещают сайты, на которых опубликованы материалы, признанные экстремистскими.

В начале декабря жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов сообщили о том, что не могут подключиться к сети Tor. По данным пользователей, несколько российских провайдеров начали блокировать отдельные узлы сети в России.

  • Ранее Роскомнадзор сообщил, что собирается ввести "централизованное управление" над ресурсами, с помощью которых можно получить доступ к запрещённой в России информации.
  • В сентябре и июне Роскомнадзор заблокировал восемь VPN-сервисов. В сообщении ведомства говорилось, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам.
  • Россия занимает одну из худших позиций в регионе в ежегодном докладе о свободе интернета, который представила в сентябре американская неправительственная организация Freedom House.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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