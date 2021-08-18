В России разыграют призы в 100 тыс. рублей среди привитых от COVID-19

В России в течение осени разыграют призы по 100 тысяч рублей среди граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее постановление, в котором прописаны правила лотереи, подписал премьер Михаил Мишустин.

В лотерее смогут участвовать привитые от COVID-19 россияне старше 18 лет на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Розыгрыш проведут дважды. Всего будет определена одна тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Получить приз можно будет на банковскую карту "Мир".

Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. По данным министерства здравоохранения, к началу августа вакцинировались 37 миллионов человек. В то же время в конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что, по её данным, прививку от коронавирусной инфекции нового типа сделали более 21 миллиона человек. Таким образом, в России вакцинирован примерно каждый шестой взрослый житель. Это значительно ниже показателей в развитых странах мира, где привились уже более половины населения.

До сих пор розыгрыши призов для стимулирования вакцинации организовывали власти регионов и городов. Так, в Москве разыгрывали автомобили, в Подмосковье - трёхкомнатные квартиры, в Кызыле - бытовую технику. Мэрия Тольятти разыгрывала денежные призы по 75 тысяч рублей, в Хабаровском крае пенсионерам весной обещали за прививку дарить десяток яиц к Пасхе.

В России за последние сутки выявлена почти 21 тысяча новых случаев заражения коронавирусом (20 914), следует из данных оперативного штаба. Умерли за сутки 799 пациентов с диагнозом COVID-19.