В России с 1 сентября вступил в силу закон о такси, который обязывает операторов сервисов передавать ФСБ данные о поездках их пользователей. Компаниям при этом запрещено разглашать информацию о сотрудничестве с ведомством.
Согласно закону, сервисы заказа такси должны предоставить ФСБ круглосуточный удалённый доступ к базам данных. Перевозчиков обяжут вести журнал заказов. Данные о поездках пассажиров они будут должны хранить в течение шести месяцев.
Также в такси запретят работать гражданам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость или тем, у кого есть три и более неоплаченных штрафа. Таксисты смогут работать не более 12 часов в сутки. Агрегаторы такси должны будут открывать представительства в регионах присутствия и заключать договоры с самозанятыми. Сейчас большинство сервисов работает за комиссию.
Закон был принят Госдумой в декабре 2022 года.
- Ранее российский агрегатор "Яндекс.Такси" неоднократно обвиняли в передаче данных пассажиров представителям спецслужб в незаконном порядке, то есть, неофициально. В частности, журналист Иван Голунов утверждал, что полиция незаконно получила его адрес от таксистов.
- Согласно российскому законодательству, все организации, в том числе такси, обязаны передавать ведомствам и спецслужбам данные по запросу в рамках оперативно-розыскных мероприятий, то есть, если возбуждено уголовное дело. Новый законопроект снимает это условие и необходимость запроса со стороны сотрудников правоохранительных органов или спецслужб.
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