В России с 1 сентября вступил в силу закон о такси, который обязывает операторов сервисов передавать ФСБ данные о поездках их пользователей. Компаниям при этом запрещено разглашать информацию о сотрудничестве с ведомством.

Согласно закону, сервисы заказа такси должны предоставить ФСБ круглосуточный удалённый доступ к базам данных. Перевозчиков обяжут вести журнал заказов. Данные о поездках пассажиров они будут должны хранить в течение шести месяцев.

Также в такси запретят работать гражданам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость или тем, у кого есть три и более неоплаченных штрафа. Таксисты смогут работать не более 12 часов в сутки. Агрегаторы такси должны будут открывать представительства в регионах присутствия и заключать договоры с самозанятыми. Сейчас большинство сервисов работает за комиссию.

Закон был принят Госдумой в декабре 2022 года.