В России сняли с продажи роман Владимира Сорокина "Голубое сало". Как обратила внимание "Верстка", книга больше не доступна на "Литресе", в "Лабиринте", "Читай-городе", Wildberries и других ресурсах.

В издательстве АСТ, которое выпустило роман, заявили изданию, что книгу сняли с продажи, так как она не соответствует "действующему законодательству РФ". Изданию Forbes в пресс-службе издательства заявили, что это решение было принято "в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов".

Другие детали неизвестны. Как отмечает "Верстка", о запрете романа ранее не сообщалось.

Произведение было впервые опубликовано в 1999 году. Роман повествует о "голубом сале", под этим названием упоминается вещество, которое вырабатывают клоны русских писателей.