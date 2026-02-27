В России сняли с продажи роман Владимира Сорокина "Голубое сало". Как обратила внимание "Верстка", книга больше не доступна на "Литресе", в "Лабиринте", "Читай-городе", Wildberries и других ресурсах.
В издательстве АСТ, которое выпустило роман, заявили изданию, что книгу сняли с продажи, так как она не соответствует "действующему законодательству РФ". Изданию Forbes в пресс-службе издательства заявили, что это решение было принято "в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов".
Другие детали неизвестны. Как отмечает "Верстка", о запрете романа ранее не сообщалось.
Произведение было впервые опубликовано в 1999 году. Роман повествует о "голубом сале", под этим названием упоминается вещество, которое вырабатывают клоны русских писателей.
- В 2024 году суд в Москве оштрафовал издательства "Эксмо" и АСТ, а также типографию "Парето-принт" по обвинению в распространении порнографии с участием несовершеннолетних, которую нашли в романе Сорокина "Наследие". До этого в романе обнаружили "пропаганду ЛГБТ", и АСТ убрало его из продажи. Сам Сорокин заявлял, что ни порнографии, ни педофилии, ни "пропаганды ЛГБТ" в его романе нет, поскольку все герои – взрослые, жёсткие сцены отражают жестокость мира, а сам роман написан в жанре фантастики.