Последний роман Владимира Сорокина требуют изъять из продажи

В социальных сетях расходится фотография письма, которое, как утверждается, рассылает в книжные магазины московское издательство АСТ. В нём содержится требование прекратить продажу последнего романа писателя Владимира Сорокина "Наследие" – как в бумажном, так и в электронном виде. Причины требования не указаны.

Первым, судя по всему, письмо опубликовал телеграм-канал "Слова и деньги", который ведёт издатель Владимир Харитонов. В фейсбуке его перепостил бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По сведениям издания Sota, изъятия из продажи книги Сорокина может добиваться движение "Неспи" ("Народный единый союз потребителей информации"), созданный прокремлёвскими активистками Екатериной Шугаевой и Ольгой Усковой. Они усматривают в романе "Наследие" признаки порнографии и педофилии. По их словам, они также добиваются возбуждения против писателя уголовного дела.

Коллективная жалоба на "Наследие" уже была подана в Следственный комитет России в январе. Тогда издательство АСТ, опубликовавшее роман, пообещало провести его экспертизу. Сам Сорокин заявил, что ни порнографии, ни педофилии, ни "пропаганды ЛГБТ" в его романе нет, поскольку все герои – взрослые, жёсткие сцены отражают жестокость мира, а сам роман принадлежит к жанру фантастики. "Мы живем в мире, который гораздо жёстче самой жестокой литературы. Многие десятилетия описывая сцены насилия, я задаюсь одним и тем же вопросом: почему люди не могут без этого обойтись? Других целей у меня нет. Если этот вопрос не возникает у читателей, значит, они поверхностно читают мои романы", – отметил Сорокин.

Тем не менее в январе сообщалось, что "Наследие" исчезло из поиска ряда онлайн-магазинов, среди которых "Лабиринт", "Вайлдберриз" и "Читай-город".