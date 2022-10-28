В России составили рейтинг регионов по состоянию экологии

Проект "Если быть точным" оценил загрязнение почв, воздуха, воды и обращение с отходами в каждом субъекте России. На основании анализа авторы исследования составили рейтинг регионов по экологической обстановке.

Высшую оценку по всем четырём параметрам не получил ни один регион. Наиболее благополучными по совокупности баллов оказались Костромская и Орловская области, республики Адыгея и Марий Эл.

Самой опасной для жизни признана Ростовская область, более 80% горожан которой дышат загрязнённым воздухом, почти 80% её поверхностных вод отнесены к категориям грязных и экстремально грязных, а больше четверти почв отравлены токсичными веществами. Следом за Ростовской областью расположились Республика Бурятия, Красноярский и Забайкальский края, Челябинская область и ещё шесть экологически неблагополучных регионов.

При этом, отмечают авторы исследования, самым экологически опасным районом в России являются территории вокруг Норильска в Красноярском крае. 99% жителей этого района дышат воздухом с очень высоким уровнем загрязнения, 88% почв содержат токсиканты, а в 2020 году здесь произошёл разлив дизельного топлива – экологический вред от него превысил ущерб от всех природных, техногенных и биосоциальных катастроф, происходивших в России с 2014 по 2021 год.