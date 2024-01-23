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В России создан "имитатор наземного ядерного взрыва" для учений

В России запатентован новый имитатор наземного ядерного взрыва. Как говорится в описании патента, "использование этой разработки позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия".

Как сообщает ТАСС, новый имитатор разработали учёные Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва.

"Цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков – ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва", – говорится в описании. Его авторы утверждают, что изобретение будет применяться в ходе учений.

Ранее, подчёркивает ТАСС, для этих целей применялся имитатор ядерного взрыва ИУ-59, однако в настоящее время он "морально устарел, не производится предприятиями промышленности, а имеющиеся на складах воинских частей образцы выработали свой технический ресурс".

  • С начала широкомасштабного вторжения в Украину в России из уст как высокопоставленных представителей власти, так и прокремлёвских деятелей и публицистов нередко звучат рассуждения о возможности нанесения ядерных ударов или перехода конфликта в ядерную войну. Президент Владимир Путин прямым текстом ядерным оружием не угрожал, однако неоднократно упоминал о возможности его использования в случае угрозы "территориальной целостности" России (в понимании российских властей, эта целостность распространяется и на ряд украинских территорий).
  • Вскоре после начала вторжения в Украину 2 года назад Путин распорядился привести ядерные силы в режим повышенной готовности. Россия в прошлом году развернула тактическое ядерное оружие в Беларуси. Также она приостановила своё участие в договоре с США об ограничении стратегических вооружений и денонсировала соглашение о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
  • Во время каких именно учений планируется использовать новый имитатор ядерного взрыва и войну на каком театре военных действий планируется отрабатывать в их ходе, в сообщении ТАСС не говорится.

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