В России создан "имитатор наземного ядерного взрыва" для учений

В России запатентован новый имитатор наземного ядерного взрыва. Как говорится в описании патента, "использование этой разработки позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия".

Как сообщает ТАСС, новый имитатор разработали учёные Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва.

"Цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков – ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва", – говорится в описании. Его авторы утверждают, что изобретение будет применяться в ходе учений.

Ранее, подчёркивает ТАСС, для этих целей применялся имитатор ядерного взрыва ИУ-59, однако в настоящее время он "морально устарел, не производится предприятиями промышленности, а имеющиеся на складах воинских частей образцы выработали свой технический ресурс".