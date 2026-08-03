"Наш отпуск накрылся канистрой бензина". В России срывается курортный сезон

Российские туроператоры в июне вернули своим клиентам за отмену путешествий в аннексированный Крым порядка 1,5 млрд рублей. Речь идет примерно о 30 000 путевок. Этим летом россияне массово отказываются от заранее запланированных поездок. На разных площадках доля аннулированных бронирований достигает 10–30%, а в некоторых гостиницах аннексированного Россией Крыма – 70%. Более всего людей пугает дорога к месту отдыха: задержки авиарейсов, перебои с топливом, очереди на Крымском мосту и риск надолго застрять в пути.

"Вынуждены грызться, как в "Голодных играх"

Поздно вечером компания друзей из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Калининграда садится в машины и отправляется на поиски бензина в Горном Алтае. Днем они купались в озере Ая и фотографировались на берегу Катуни. На следующий день собирались увидеть Алтайский Марс – цветные горы инопланетного вида в Кош-Агачском районе, примерно в 60 километрах от границы с Монголией. До них предстояло проехать больше 400 километров.

– Владелец базы, где мы остановились, посоветовал заправляться ночью, когда народу меньше, – рассказывает Ирина из Новосибирска. – Отправились в девять вечера. На заправке Prime бензина нет, дизеля тоже. На "Лукойле" на табло указаны цены: 95-й – 82 рубля, дизель – 96. Значит, топливо есть, но заправка до двух часов ночи закрыта. При этом в очереди уже стояло около 20 машин. Поехали дальше, до Манжерока, но везде одна и та же картина. В итоге развернулись и вернулись на "Лукойл" ждать в очереди. В поисках бензина накатали больше 60 километров, в гостиницу вернулись в четыре утра – злые и уставшие.

За бензином постоянно кто-то лез без очереди, кто-то пытался налить чуть ли не сто литров в канистры. Все матерятся, пару раз едва не дошло до драки. Такого п…а я еще не видела. Поездку в Кош-Агач отменили: просто испугались, что не сможем оттуда выбраться. Если даже на Чемальском тракте сложно заправиться, что говорить об отдаленных горных поселках.

Конечно, мы расстроены. Наш отпуск накрылся канистрой бензина. Мы жили этим путешествием, планировали его, мечтали. В итоге друзья не увидели то, ради чего сюда летели. И я не понимаю, как мы до этого дошли. Всю жизнь мы гордились тем, что у нас все есть, в том числе своя нефть, а теперь вынуждены грызться, как в "Голодных играх", за этот бензин, – говорит Ирина.

В конце июня в Республике Алтай ввели ограничения на продажу топлива. В зависимости от района водителям отпускают от 30 до 50 литров бензина в сутки. При каждой покупке нужно предъявить свидетельство о регистрации автомобиля: номер машины заносят в систему, поэтому повторно заправиться в течение суток нельзя. В канистру разрешено налить не больше десяти литров.

Туристические маршруты Горного Алтая могут насчитывать сотни километров, и 30 литров топлива для таких расстояний явно недостаточно.

После введения лимитов владельцы турбаз столкнулись с массовыми отменами бронирований. Сначала туристы звонили и спрашивали, смогут ли вообще путешествовать по республике. Затем начали переносить поездки или отказываться от них. По оценке представителей отрасли, поток гостей в Горный Алтай в этом сезоне сократился примерно на 30%.

– У меня летние домики, база работает до середины сентября. Обычно в июле и августе свободных мест не бывает, а сейчас больше трети коттеджей стоят пустыми. Гости говорят, что не хотят превращать отпуск в квест по поиску бензина. По-человечески я их понимаю, но сам в ужасе: летний сезон кормит мою семью весь год. А в этот раз хорошо, если не уйду в минус, – рассказывает Вениамин (мы меняем имена некоторых наших собеседников по соображениям безопасности), владелец турбазы в Усть-Семе.

"Сняли квартиру с видом на заправку"

Семья Татьяны Светлаковой из Кемерова каждый год ездила отдыхать в Горный Алтай. Дом забронировали заранее, но затем стали появляться новости о нехватке бензина. Знакомые делились своими историями: возле Кош-Агача перекупщики продавали топливо по 400–600 рублей за литр, а один из туристов уехал искать бензин в одиннадцать утра и вернулся только к шести вечера.

Сначала Светлаковы решили подождать, но в итоге отменили поездку. Предоплату им удалось вернуть с трудом.

– Не хотелось оставлять детей без каникул. Посмотрели цены на Обском водохранилище под Новосибирском и ужаснулись. На Алтае мы забронировали дом за девять тысяч рублей в сутки, а там дешевле 30 тысяч ничего не было. В итоге взяли палатки и поехали дикарями. Таких, как мы, оказалось много – весь берег был занят. Отдохнули хорошо, но на обратном пути не смогли заправиться в Бердске: бензина не было.

Ночевать в машине вчетвером с детьми мы не стали и сняли квартиру в Новосибирске с видом на заправку. Мы действительно следили, когда приедет бензовоз. Местные бабушки напугали нас, что он приезжает раз в несколько дней. Но нам повезло: утром успели заправиться, а через два-три часа бензин снова закончился. В Новосибирске, конечно, есть заправки, где топливо можно купить без очереди, но для нас 130–150 рублей за литр – это очень дорого, – говорит Татьяна.

Алтай – далеко не единственный регион, где туристический сезон пошел не по плану. По данным TravelDB, в первом полугодии 2026 года в регионах вокруг Москвы и Петербурга загрузка отелей сократилась с 63% до 55%, в Сибири – с 67% до 54%, на Северном Кавказе – с 61% до 45%. В Краснодарском крае отставание от прошлого года достигло почти 20 процентных пунктов: в Сочи были заняты в среднем лишь 40% номеров, а в Анапе – 30%.

Самое резкое падение зафиксировано в аннексированном Крыму. Число отмен составило 104% от количества новых заявок: за этот период туристы аннулировали больше бронирований, чем оформили.

Причины падения спроса в разных регионах отличаются. Помимо нехватки топлива, туристов останавливают последствия экологической катастрофы, перебои в работе транспорта и опасения за собственную безопасность.

В Анапе второй сезон подряд ощущаются последствия разлива мазута. Владельцы небольших гостиниц признаются, что туристов по-прежнему значительно меньше, чем до экологического ЧП.

На Азовском побережье Ростовской области ситуацию усугубили проблемы с безопасностью. Из-за регулярных сообщений об атаках беспилотников многие туристы отказываются от поездок буквально за несколько дней до заезда. Пытаясь хоть как-то спасти сезон, некоторые гостиницы отменили возможность бесплатно отказаться от бронирования.

Отдых в Сочи все чаще сопровождается перебоями с мобильной связью и интернетом. В такие моменты перестают работать привычные онлайн-сервисы, возникают сложности с навигацией, вызовом такси и безналичной оплатой.

Еще одной серьезной проблемой стали перебои в работе аэропорта. Из-за вводимых ограничений рейсы регулярно задерживают или переносят. Иногда пассажиры проводят в терминалах больше суток и ночуют прямо на полу. Время вылета могут сдвигать на 20–40 минут снова и снова, не объявляя длительную задержку, при которой авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице.

Как и в Ростовской области, в Сочи регулярно объявляют беспилотную опасность. Во многих гостиницах постояльцам начали выдавать памятки с инструкциями, как действовать во время воздушной тревоги и где находятся ближайшие укрытия.

В некоторых отелях отдыхающих будили по ночам и просили спуститься в подвальные помещения. При этом в социальных сетях появились десятки видео, на которых люди во время сирен продолжают ужинать в ресторанах или гулять по набережной. Для многих тревоги стали новой нормой летнего отдыха. Другие не смогли смириться с таким отпуском и уже через несколько дней в Адлере или Сочи уезжали в Абхазию, считая ее более спокойной.

Бывший житель Сибири Ростислав, переехавший в Абхазию почти 20 лет назад, построил там небольшой гостевой дом на 14 номеров. Этим летом свободных мест у него нет.

– Телефон не замолкает. Люди звонят и звонят, но селить уже некуда, – говорит хозяин гостевого дома, – говорит Ростислав.

Впрочем, топливный кризис не обошел стороной и Абхазию. Несколько дней назад хозяин мини-отеля, попытавшись заправить машину, объехал три автозаправки, но ни на одной топлива не оказалось.

– Мне сказали, что весь бензин забрали российские туристы, – добавляет Ростислав.

"Туристический бизнес становится абсолютно нерентабельным"

Если в Анапе главным испытанием стали последствия разлива мазута, на Азовском побережье – угрозы безопасности, а в Сочи – задержки рейсов, вой сирен и перебои с топливом, то в аннексированном Крыму к этому добавился целый ряд дорожных и бытовых трудностей.

Крым остается международно признанной территорией Украины. Россия оккупировала полуостров и объявила о его аннексии в 2014 году после непризнанного международным сообществом "референдума"; Генеральная Ассамблея ООН подтвердила территориальную целостность Украины и не признала изменение статуса Крыма. Летом 2026 года полуостров регулярно подвергается украинским атакам беспилотников: Киев заявляет, что наносит удары по военным объектам, энергетической инфраструктуре и путям снабжения российской армии. При этом назначенные Россией власти сообщают и о жертвах среди мирных жителей. По их сведениям, в июне и июле 2026 года в результате атак беспилотников на полуострове погибли не менее 11 человек. Независимо проверить эти данные в условиях войны невозможно.

Проблемы начинаются уже по пути на полуостров. Самолеты в Крым не летают, а недавно из расписания убрали ночные поезда. Из-за усиленных мер безопасности туристы проводят в очередях перед Крымским мостом от пяти до десяти часов и проходят многоступенчатые досмотры. Автомобили с гибридными двигателями на мост не пропускают У гибридных машин (как и у электромобилей) сложная конструкция: тяговая батарея герметична, многослойна, окружена кабелями и металлическими экранами. При досмотре технические средства (например, рентген) не всегда позволяют со 100%-й гарантией понять, что именно скрыто внутри такого блока.. Бывает, что уже после проверки объявляют тревогу, мост закрывают, а машины отправляют в конец очереди. Затем водителям приходится проходить досмотр повторно.

– Мне дали на работе путевку в санаторий в Саках. Я поехал на машине, но потом не смог уехать обратно: бензина нигде не было. Вообще не знал, что делать. Оставлять машину – где и как потом ее забирать? А может, после очередного прилета от нее ничего не останется. Пришлось задержаться в Крыму, продлевать отпуск за свой счет и покупать бензин у перекупщиков втридорога, – рассказывает Иван из Казани.

Регина Афанасьева из Красноярского края собиралась провести отпуск в Крыму вместе с семьей. Их друзья из Тульской области отправились туда раньше, а Афанасьевы должны были присоединиться к ним через неделю.

– Через четыре дня друзья вернулись домой. Электричество постоянно отключали, гостиница работала на генераторах. Кондиционер не включить, вода из крана холодная, нормально приготовить еду невозможно. Из-за проблем с бензином отменяли экскурсии – никто не хотел расходовать топливо.

Обстрелов в эти дни не было, поэтому я не знаю, насколько там на самом деле опасно. Когда мы решали, ехать или нет, много читали и, честно говоря, уже не понимали, где правда, а где боты наводят смуту. Да и где сейчас безопасно? В Новомосковске, откуда наши друзья, постоянно атакуют химзавод. Уже и Омск пострадал. Что теперь – сидеть в квартирах?

Мы ждали этот отпуск целый год. Готовились как к полету на Луну: скачивали карты, делали скриншоты на случай, если не будет связи, изучали, где какие ограничения действуют, где сколько можно залить бензина, где нужны заявки и QR-коды. Но в итоге остались без моря. Не понимаю, почему в нашей стране все вечно через одно место, – говорит Регина.

Те, кто все же отправляется в Крым на автомобиле, берут с собой канистры с горючим на обратную дорогу – до 100 литров, больше провозить не разрешают. Но и на самом полуострове туристы сталкиваются с новыми трудностями. Электричество регулярно отключают, из-за чего закрываются магазины, перестают работать терминалы оплаты и банкоматы. Отдыхающие жалуются, что не могут снять наличные, расплатиться за покупки или приобрести продукты первой необходимости.

Все это ударило по туристическому бизнесу. По словам директора управляющей компании Atelika Hotel Group Алексея Высоканова, до начала кризиса гостиницы сети были загружены полностью, сейчас – примерно на 65%.

"Когда начались проблемы с бензином, число бронирований резко сократилось – на 30%. Затем снова наметился небольшой рост, поэтому отдыхающие есть. Основные проблемы сейчас связаны с отключениями электричества практически во всех районах полуострова. Тем не менее системы жизнеобеспечения работают, продовольствие поступает без перебоев", – уточнил Высоканов, его слова приводит сайт Российского союза туроператоров.

Однако владельцы гостиниц в социальных сетях описывают совсем другую картину. Одни объявляют о досрочном завершении сезона и планируют вновь открыться только в следующем году. Другие пытаются удержать гостей необычными предложениями: обещают компенсировать стоимость привезенного в канистрах бензина или самостоятельно отстоять за отдыхающих очередь на заправке. Небольшие гостевые дома снижают цены – в зависимости от загрузки скидки достигают 50%.

Некоторые отели отказались от ресторанов: поваров и официантов распустили, а гостям предложили пользоваться общей кухней. В других гостиницах готовить для постояльцев приходится самим владельцам. Многие признаются, что не понимают, как смогут пережить этот сезон.

По оценке президента ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрея Пылова, объекты размещения должны вернуть клиентам около 20 миллиардов рублей. При этом предоплата, полученная зимой и весной, уже потрачена: на эти деньги гостиницы делали ремонт, закупали продукты и готовили инфраструктуру к сезону.

Кризис затронул не только владельцев гостиниц. Без клиентов остались экскурсоводы, фотографы, владельцы небольших кафе и сувенирных лавок. Одним из самых эмоциональных стало обращение сотрудников дельфинария. Из-за резкого сокращения числа посетителей у него не осталось средств на корм для животных, и сотрудники попросили помощи у неравнодушных людей.

Тем временем, часть российских туристов ищет альтернативу за рубежом. Но и здесь выбор оказался ограниченным. Летом 2026 года прямые рейсы из России выполняются в 32 страны – примерно на четверть меньше, чем зимой. При этом для массового туризма подходят лишь около полутора десятков направлений.

Спрос сосредоточен прежде всего на пляжном отдыхе, на который приходится 95–97% продаж зарубежных туров. Главным направлением остается Турция: туристов привлекают прямые рейсы, понятная логистика и возможность заранее оценить стоимость и условия поездки.

В этом году спрос на поездки в Беларусь вырос на 13%, а число российских туристов в Грузии удвоилось по сравнению с прошлым годом. Если раньше россияне приезжали туда преимущественно ради экскурсий, то в этом сезоне заметно вырос интерес к пляжному отдыху в Уреки, Чакви, Кобулети, Шекветили и Батуми. Туроператоры начали предлагать полноценные пакетные туры в Аджарию.

При этом привычный путь в Грузию через погранпереход Верхний Ларс в этом сезоне неожиданно оказался свободнее, чем обычно. Если раньше летом автомобилисты могли провести на границе 10–20 часов и больше, то сейчас многие проходят ее за один-два часа.

– Туристический бизнес становится абсолютно нерентабельным. Продажи по сравнению с прошлым летом снизились примерно на 25%, – говорит Наталья Панарина, владелица сети турагентств, работающей в нескольких городах Западной Сибири. – Люди стали меньше тратить. Те, кто в 2025 году был готов отдать за отдых 200 тысяч рублей на человека, теперь ищут путевки за 120 тысяч. Те, кто в прошлом году ездил за 120 тысяч, в этом хотят найти тур за 70. Люди не отказываются от отпуска, а пытаются сделать его дешевле.

Я не могу сказать, что те, кто раньше летал за границу, теперь отдыхают в России. Единственное заметное изменение – мы вообще перестали бронировать туры в Крым. А если раньше заявки на Абхазию поступали в среднем раз в неделю, то теперь их бывает пять-шесть, – говорит Наталья.

Те, кто смог изменить даты поездки, перенесли ее на бархатный сезон. Многие надеются, что к осени ситуация улучшится и привычные маршруты снова станут доступными. Большинство туристов, с которыми поговорила редакция Сибирь.Реалий, воспринимают нехватку топлива, задержки рейсов и отмену отдельных услуг как временные трудности.

Однако туристический рынок уже готовится к новому подорожанию . В Российском союзе туриндустрии сообщают, что из-за дефицита авиационного топлива перевозчики закладывают в осенне-зимние программы рост стоимости авиабилетов на 15–25%.