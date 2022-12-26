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Жителей Нижневартовска обвиняют в терроризме за поджог военкомата

Иллюстративное фото

Следствие переквалифицировали дело против жителей Нижневартовска Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена, обвиняемых в поджоге здания военкомата. Центральный окружной военный суд рассмотрит дело по статье о теракте, а не умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда. Это один из первых примеров в России, когда дело о поджоге военкомата переквалифицировали подобным образом.

Уточняется, что дела в отношении двух подсудимых будут рассматриваться отдельно. Их обвиняют в совершении террористического акта, совершенного организованной группой или по предварительному сговору. Срок наказания по этой статье предусматривает до 20 лет лишение свободы.

Сообщение о поджоге военкомата в Нижневартовске поступило в ночь на 4 мая. Нападавшие бросили в здание две бутылки с зажигательной смесью. Одна бутылка потухла, от второй загорелась деревянная обшивка на входе в военкомат. Огонь быстро потушили приехавшие на вызов полицейские, о пострадавших не сообщалось. На месте происшествия обнаружили еще один неиспользованный "коктейль Молотова". Подозреваемых в поджоге арестовали в середине мая. Их имена тогда не назывались.

  • После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела.
  • В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.
  • В Иркутске в отношении 18-летнего активиста Ильи Подкаменного возбудили два уголовных дела за планы якобы взорвать военкомат. Дела возбуждены по статьям о подготовке к теракту и об организации теракта.

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