Жителей Нижневартовска обвиняют в терроризме за поджог военкомата

Следствие переквалифицировали дело против жителей Нижневартовска Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена, обвиняемых в поджоге здания военкомата. Центральный окружной военный суд рассмотрит дело по статье о теракте, а не умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда. Это один из первых примеров в России, когда дело о поджоге военкомата переквалифицировали подобным образом.

Уточняется, что дела в отношении двух подсудимых будут рассматриваться отдельно. Их обвиняют в совершении террористического акта, совершенного организованной группой или по предварительному сговору. Срок наказания по этой статье предусматривает до 20 лет лишение свободы.

Сообщение о поджоге военкомата в Нижневартовске поступило в ночь на 4 мая. Нападавшие бросили в здание две бутылки с зажигательной смесью. Одна бутылка потухла, от второй загорелась деревянная обшивка на входе в военкомат. Огонь быстро потушили приехавшие на вызов полицейские, о пострадавших не сообщалось. На месте происшествия обнаружили еще один неиспользованный "коктейль Молотова". Подозреваемых в поджоге арестовали в середине мая. Их имена тогда не назывались.