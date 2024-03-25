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В России цены на авиабилеты выросли на 40% с начала года

Средние цены на авиабилеты на рейсы по России существенно выросли в первые два месяца 2024 года. Так, в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале цены поднялись уже на 42%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средняя цена перелёта в эконом классе поднялась до 7244 рублей за одну тысячу километров полёта. Отмечается, что февральская цена уже превысила стоимость перелетов в пик авиационного сезона 2022 года и практически достигла стоимости в июле 2023 года. В июле цены достигают максимальной величины в связи с повышенным спросом.

В феврале цены на перелеты выросли почти на 13% по сравнению с январем, что стало наиболее резким скачком с 2008 года. Заметнее всего цены выросли на перелеты в Барнаул (88%), Грозный (84%), Благовещенск (77%), Мурманск(76%) и Улан-Удэ (71%).

По данным "Яндекс Путешествий", в марте в продаже находятся билеты по ценам уже на 50% выше, чем прошлогодние.

Представитель компании Smartavia отметил, что на увеличение цен влияют растущие издержки – стоимость топлива, удорожание импорта, расходов на содержание аэропортов, а также суммы субсидий и состояние самолётного парка. В Минтрансе отметили, что субсидированные полёты будут выполняться по 360 маршрутам, власти выделили на субсидии 25 млрд рублей. Весной 2023 года в ведомстве предупреждали о росте цен на билеты до 30% из-за сокращения субсидий. В 2022 году сумму субсидий составила 100 млрд рублей. В 2023 году власти заложили в бюджет 53,6 млрд на субсидии.

По итогам 2023 года отмечалось рекордное с 2008 года подорожание авиабилетов на 24,5%.

  • После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.
  • В марте в России был принят закон, разрешающий регистрацию иностранных самолётов, находящихся в лизинге у российских компаний.
  • В июне бывший вице-премьер Юрий Борисов допустил, что иностранные самолеты придётся разбирать на запчасти по мере устаревания лайнеров. По его словам, авиационная отрасль России проживет по такой схеме около пяти лет.

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