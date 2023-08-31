В России упростили условия поступления на службу в полицию

МВД России упростило условия поступления на службу в полицию, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В частности исключён институт личного поручительства в отношении поступающих на службу, а предельный возраст для тех, кто впервые идёт работать в полицию, повышен до 50-55 лет в зависимости от должности. Раньше в полицию можно было поступить до исполнения 35-40 лет, исключение из этих правил давало звание полковника.

Кроме того, продолжить работу в МВД теперь могут сотрудники, которые получили ранения и были признаны не годными к службе по состоянию здоровья.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о "критическом недокомплекте" личного состава ведомства. По его данным, только в прошлом месяце из органов внутренних дел уволились пять тысяч человек.

В четверг Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал на основе бесед с чиновниками и полицейскими из десятков регионов России. В тексте говорится, что в отделах полиции по всей России не хватает от 60 до 80 процентов сотрудников, и что из-за нехватки кадров полицейские всё чаще отказываются возбуждать уголовные дела по заявлениям граждан.

Отмечается, что в Петербурге не хватает около трети участковых, в Екатеринбурге участковых меньше, чем положено, на 125 человек, а в Тюмени в одном отделе полиции при положенных по штату 60 участковых работают только 20.