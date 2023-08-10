Глава МВД заявил о "критическом недокомплекте" личного состава

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о "критическом недокомплекте" личного состава ведомства. По его данным, только в прошлом месяце из органов внутренних дел уволились 5 тысяч человек.
С чем связан такой отток кадров, Колокольцев не уточнил. Он лишь добавил, что "на сотрудников ложится колоссальная нагрузка, но это тот случай, когда сработали по принципу "воевать надо не числом, а умением"".
При этом, как отмечает Русская служба Би-би-си, Россия по-прежнему находится в мировых лидерах по числу полицейских на душу населения. На начало текущего года на каждые 100 тысяч россиян приходилось 635 работников полиции. Для сравнения: в США к 2020 году на каждые 100 тысяч человек приходилось 242 сотрудника правоохранительных органов, включая ФБР и ЦРУ, в Англии - 227, в Китае - 143.
- В ноябре прошлого года Владимир Колокольцев уже жаловался на нехватку кадров. Тогда он сказал, что ведомству не хватает 90 тысяч сотрудников, а в Москве за десять лет количество работников МВД сократилось вдвое. В качестве одного из решений проблемы Колокольцев предлагал предоставлять сотрудникам бесплатное жильё.
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