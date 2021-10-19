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В России утвердили правила блокировки сотовой связи в тюрьмах

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Правительство России утвердило правила, согласно которым операторы сотовой связи обязаны по запросу Федеральной службы исполнения наказаний блокировать мобильные номера, которые используются на территории тюрем и следственных изоляторов.

Согласно документу, операторы должны будут блокировать мобильную связь для находящихся в СИЗО и осуждённых по требованию руководителя учреждения ФСИН в течение трёх суток после получения уведомления о прекращении услуг.

В российских колониях и СИЗО запрещено использовать сотовые телефоны, однако заключённые продолжают это делать. Так, за 2018 год у заключённых было изъято более 56 тысяч мобильных телефонов. Правоохранительные органы создали комиссию для поиска возможности решения проблемы.

Законопроект о блокировке мобильной связи в тюрьмах внесли на рассмотрение в Государственную думу в январе 2020 года. В сентябре того же года он был одобрен. В марте 2021 года закон подписал президент России Владимир Путин.

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